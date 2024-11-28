«Столько фигни наговорила»: Сергей Шнуров заявил, что не любит Ксению Собчак
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Певец Сергей Шнуров высказался в адрес журналистки Ксении Собчак и призвал ее не слушать его новый альбом. Он заявил, что женщина говорит «фигню». Музыкант пообщался с журналистами на премьерном показе клипов группы «Ленинград» в поддержку нового альбома «Синяя Богиня». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Представители прессы напомнили, как Ксения Собчак заявила, что лучший период жизни Шнурова был с его бывшей женой Матильдой. А когда он встретил Ольгу Абрамову, то в карьере наступил кризис. Сергей прокомментировал слова телеведущей.
«Ксения Собчак столько фигни наговорила! Я отказываюсь комментировать», – заявил Шнуров и рассмеялся.
Другие корреспонденты сказали музыканту, что Собчак любит его и планирует послушать его новый альбом.
«Это зря. Ксения не слушайте мой новый альбом, я вас не люблю», – добавил певец.
Ранее певец Сергей Шнуров отреагировал на слухи о распаде группы «Ленинград». Он заявил, что любит шумно хлопать дверью, но потом возвращается «через окно».
Также стало известно, почему Сергей Шнуров не собирается отправляться на гастроли.