«Не потяну»: 51-летний Сергей Шнуров отказался от гастролей

51-летний певец Сергей Шнуров заявил, что «не потянет» гастроли из-за старой печени. Артист считает, что такие выступления – удел молодых.

Об этом исполнитель рассказал на премьерном показе клипов группы «Ленинград» в поддержку нового альбома «Синяя Богиня» в ГУМе. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались у Шнурова: «Гастролировать будете?»

«Ненавижу гастроли. Считаю, что это дело молодых. У меня уже старая печень. Поэтому гастроли я не потяну», - поделился певец.