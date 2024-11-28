ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 28 ноября 2024, 20:43
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«Не потяну»: 51-летний Сергей Шнуров отказался от гастролей

Певец Сергей Шнуров признался, что «не потянет» гастроли из-за старой печени.
«Не потяну»: 51-летний Сергей Шнуров отказался от гастролей

© Starface.ru

51-летний певец Сергей Шнуров заявил, что «не потянет» гастроли из-за старой печени. Артист считает, что такие выступления – удел молодых.

Об этом исполнитель рассказал на премьерном показе клипов группы «Ленинград» в поддержку нового альбома «Синяя Богиня» в ГУМе. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались у Шнурова: «Гастролировать будете?»

«Ненавижу гастроли. Считаю, что это дело молодых. У меня уже старая печень. Поэтому гастроли я не потяну», - поделился певец.

Ранее сообщалось, что он отказался быть наставников в новом сезоне шоу «Голос». Шнуров признался: ему жалко тратить время на обучение кого-то.

Источник фото:Starface.ru
Авторы:Лилия КараеваЕвгений Медведев
Теги:
Сергей Шнуров
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