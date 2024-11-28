«Мне никто не платит»: Сергей Шнуров рассказал правду о распаде группы «Ленинград»

Певец Сергей Шнуров рассказал о том, как относится к регулярно появляющимся слухам о распаде группы «Ленинград». Музыкант пообщался с журналистами на премьерном показе клипов в поддержку нового альбома «Синяя Богиня». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я группу «Ленинград» начал распускать на второй день после создания. Поэтому на моей памяти это уже пятый официальный большой сильный роспуск. Для меня это обыкновенное дело. Я люблю хлопать дверью, шумно, уходить и говорить «всё прощайте, прощайте», а потом раз и возвращаться через окно. Как я сейчас и делаю», – поделился Сергей.

Певец признался, что никогда не думал о том, чтобы окончательно уйти.

«У меня должность не выборная, я не работаю в администрации. Я могу не ходить на работу, могу ходить, мне никто не платит, поэтому мое решение не требует каких-то умственных усилий, напряжения или объяснений, зачем я это делаю. Хочу и делаю», – добавил звезда.