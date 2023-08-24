ЭКСКЛЮЗИВЫ
20:31, 24 августа 2023
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Вернулся спустя пять лет: Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет

Актер Сергей Светлаков появился вместе с женой на презентации сезона PREMIER.

Вернулся спустя пять лет: Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет

© Starface.ru

Спустя пять лет российский актер театра и кино Сергей Светлаков наконец-то вернулся на ТНТ. Он редко куда-то выбирается со своей женой Антониной Чеботаревой. И вот звезда «Елок» впервые за долгое время вышел в свет. Артиста с супругой заметили на презентации сезона PREMIER.

Светлаков признался, что сегодня покажет свой новый продукт «Казачок», который выйдет следующей весной. На этот раз Сергей выступил в роли продюсера.

На мероприятии одет Светлаков был довольно просто: светлая футболка, рубашка, синие джинсы и кроссовки. А вот Антонина Чеботарева надела летнее легкое платье с лоферами и сверху накинула черную кожаную куртку.

Вернулся спустя пять лет: Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет

© «Страсти»

Несколько лет актер готовился к своему сольнику. Долгое время он «писал в стол», а теперь хочет все свои идеи снять и показать зрителям.

Телеведущий предпочитает не слишком много высказываться о личной жизни. Он редко выкладывает в соцсети семейные фотографии.

Недавно Сергей Светлаков продал двухэтажный дом в Юрмале и заключил эксклюзивный контракт с ТНТ. Такие резкие перемены произошли в жизни артиста летом 2023 года.

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