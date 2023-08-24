Вернулся спустя пять лет: Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет
Актер Сергей Светлаков появился вместе с женой на презентации сезона PREMIER.
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Спустя пять лет российский актер театра и кино Сергей Светлаков наконец-то вернулся на ТНТ. Он редко куда-то выбирается со своей женой Антониной Чеботаревой. И вот звезда «Елок» впервые за долгое время вышел в свет. Артиста с супругой заметили на презентации сезона PREMIER.
Светлаков признался, что сегодня покажет свой новый продукт «Казачок», который выйдет следующей весной. На этот раз Сергей выступил в роли продюсера.
На мероприятии одет Светлаков был довольно просто: светлая футболка, рубашка, синие джинсы и кроссовки. А вот Антонина Чеботарева надела летнее легкое платье с лоферами и сверху накинула черную кожаную куртку.
Несколько лет актер готовился к своему сольнику. Долгое время он «писал в стол», а теперь хочет все свои идеи снять и показать зрителям.
Телеведущий предпочитает не слишком много высказываться о личной жизни. Он редко выкладывает в соцсети семейные фотографии.
Недавно Сергей Светлаков продал двухэтажный дом в Юрмале и заключил эксклюзивный контракт с ТНТ. Такие резкие перемены произошли в жизни артиста летом 2023 года.
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