Вернулся спустя пять лет: Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет

Спустя пять лет российский актер театра и кино Сергей Светлаков наконец-то вернулся на ТНТ. Он редко куда-то выбирается со своей женой Антониной Чеботаревой. И вот звезда «Елок» впервые за долгое время вышел в свет. Артиста с супругой заметили на презентации сезона PREMIER.

Светлаков признался, что сегодня покажет свой новый продукт «Казачок», который выйдет следующей весной. На этот раз Сергей выступил в роли продюсера.

На мероприятии одет Светлаков был довольно просто: светлая футболка, рубашка, синие джинсы и кроссовки. А вот Антонина Чеботарева надела летнее легкое платье с лоферами и сверху накинула черную кожаную куртку.