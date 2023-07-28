Заключил эксклюзивный контракт: стало известно о резких переменах в карьере Сергея Светлакова после исчезновения

Ведущий и юморист Сергей Светлаков продал дом в Юрмале со скидкой и заключил эксклюзивный контракт с ТНТ, откуда ушел в 2018 году. До этого шоумен и вовсе отсутствовал с апреля 2022 года, ходили слухи, что он уехал из России. Но теперь Светлаков вышел из тени.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Артист лично рассказал, что продал недвижимость в Юрмале в 2022 году. Речь шла о двухэтажном доме в районе Меллужи. Стоимость жилья там составляет 300-400 тыс. евро. По данным издания, артисту пришлось сделать скидку.

Летом 2022-го он вернулся в Москву, снимал собственный сериал и участвовал в проектах СТС. Резкие перемены в карьере Светлакова наступили детом 2023 года, когда канал ТНТ заключил с ним экслюзивный контракт.

Этот факт подтвердила гендиректор ТНТ Тина Канделаки. Известно, что у Светлакова будет свое шоу. Но замысел программы держится в секрете.

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