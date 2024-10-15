«Спрос минимальный»: продюсер раскрыл гонорар уехавшей из РФ Лаймы Вайкуле

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар уехавшей из РФ певицы Лаймы Вайкуле. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению продюсера, после отъезда из РФ карьера артистки переживает не лучшие времена. В частности, исполнительница лишилась высоких гонораров, которые были у нее в Москве и других российских городах.

«Во-первых, гонорары ее составляли от 4 до 5 млн рублей за одно выступление, когда она была в России. Есть ли на ее выступления сейчас спрос? Я думаю, что мало. Но они присутствуют именно за границей, там, где она находится, она же нас предала. Полагаю, что на нее сейчас спрос минимальный — процентов 10 или 20 из 100, и то не за те деньги, которые она получала в России. Допускаю, что за 1,5−2 млн рублей она может где-то выступить. Закат ее карьеры наступил тогда, когда Вайкуле уехала из России и, соответственно, просто предала ее в самый трудный момент», — поделился медиаменеджер.

Кроме того, шоумен прокомментировал новость о том, что президент Молдовы встретилась в Кишиневе с Вайкуле и группой «Би-2».

«Вы знаете, это не удивительно. Почему? Потому что все иноагенты, все предатели друг с другом сплоченней стали. Понимаете, а что им еще остается делать? Остается делать совместные коллаборации, какие-то капустники, и на этом зарабатывать деньги. Но на этом тоже далеко не уедешь. Ты должен головой понимать, что прежде, чем что-либо говорить, надо думать. Ну, никто из них, к сожалению, этого не сделал», — добавил Дворцов.

Ранее мы писали, что Вайкуле осталась без гастролей на Тенерифе из-за низкого спроса.