«Предатели нам не нужны»: певица Лайма Вайкуле опозорилась на Тенерифе

Уехавшая в Латвию в 2022 году певица Лайма Вайкуле, оставшись без заработков в России, занялась организацией своих концертов в европейских странах. Исполнительница хита «Вернисаж» 11 октября должна была выступить для русскоязычной публики на Тенерифе, но крупно опозорилась.

Как пишет mk.ru, продажа билетов началась еще летом по цене от 49 до 119 евро, однако заполнить даже половину зала за несколько месяцев так и не удалось.

Проводить концерт в таких условиях оказалось невыгодно, поэтому шоу перенесли на середину декабря. Вайкуле надеется, что перед новогодними праздниками у людей появится желание посещать развлекательные мероприятия, включая ее концерт.

«У нее и в России в последние годы были большие проблемы с наполняемостью. Она активно зарабатывала у нас на корпоративах, но сейчас такой возможности у нее нет. За рубежом проблемы понятны. Русофобия в Европе снижается. А местные русскоязычные говорят прямо: «предателей мы видеть не хотим», - приводит издание слова организаторов концертов.

Ранее бизнесмен Шираз Мамедов решил через суд лишить Лайму Вайкуле доли в российской компании, которая до сих пор приносит ей прибыль.