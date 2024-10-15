Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе

Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Кишеневе с рок-группой «Би-2» и певицей Лаймой Вайкуле. Об этом сообщает Ura.ru.

Шура Би-2 (настоящее имя Александр Уман) выразил благодарность молдавскому политику за предоставление некоторым солистам коллектива и их семьям гражданства республики.

«У нас теперь часть коллектива граждане Молдовы, так что теперь вы группу «Би-2» будете видеть очень часто», — поиронизировал артист.

Санду, в свою очередь, отметила, что всегда рада помочь. Примечательно, что уехавшие из России музыканты «Би-2» и Санду общались на русском языке.

Уточняется, что гражданство Молдавии получили бас-гитарист и менеджер коллектива, а также их семьи. Егор Бортник* (признан в РФ иноагентом), известный как Лева Би-2, и Шура остались гражданами Израиля и Австралии.

Ранее мы писали, что группа «Би-2» отказалась от одноименного торгового знака.