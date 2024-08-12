«Событие в мире шоу-бизнеса»: продюсер высказался о возможном дуэте Лещенко с Бейонсе

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отреагировал на новость о том, что народный артист РСФСР Лев Лещенко мечтает спеть дуэтом с американской певицей Бейонсе. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению продюсера, если бы сотрудничество артистов все-таки состоялось, то оно стало бы «событием в мире шоу-бизнеса».

«Мне вообще немного сложно представить, какая бы там песня получилась, все-таки разные жанры. Но если бы это случилось, это было бы однозначно событием в мире эстрады и шоу-бизнеса России», — заявил Рудченко.

Музыкальный критик также высказался о возможности коллабораций Лещенко с другими молодыми исполнителями.

«Конечно, любой опыт, любые коллаборации с молодыми артистами, идут на пользу Льву Лещенко. Но главное здесь — не забыть про репутационные риски. Важно, чтобы выпускался качественный контент», — резюмировал он.

Ранее Лев Лещенко признался, что занимается продюсированием музыкального спектакля.

Также Лещенко назвал низкопробными Олимпийские игры во Франции.