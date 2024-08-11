«Это такая современная история»: Лев Лещенко рассказал о своих творческих планах

Народный артист РСФСР Лев Лещенко недавно выступил на музыкальном фестивале Stereoleto в Москве. В интервью Kp.ru певец поделился творческими планами и рассказал о своем новом проекте.

Лев Лещенко известен не только как певец, но и как музыкальный продюсер. Так, артист признался, что сейчас занимается продюсированием спектакля.

«Это такая современная история по мотивам „Первой любви“ Ивана Сергеевича Тургенева. Это одна из лучших его повестей. И мне давно хотелось перенести ее на сцену. Это будет даже не мюзикл, а музыкально-драматический спектакль с участием зрителей. Современное прочтение в клиповом стиле. Каждая сцена — 5—6 минут», — рассказал Лев Лещенко.

По словам певца, премьера спектакля планируется либо ко дню рождения И.С. Тургенева 9 ноября, либо на день рождения самого Льва Лещенко — 1 февраля.

Артист также признался, что ему «интересны новые тренды» и он «учится современной мелодике». Лев Лещенко отметил, что как человек, который профессионально занимается музыкой, он «обязан это знать».

Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко мало зарабатывает на своих сольных концертах и корпоративах.