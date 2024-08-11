Певец Лев Лещенко назвал низкопробными Олимпийские игры во Франции. Об этом сообщает Kp.ru.

Лев Лещенко дал большое интервью журналистам, в котором рассказал о своем здоровье и творческих планах. Помимо прочего, певец поделился впечатлениями от просмотра Олимпиады во Франции, которая уже собрала вокруг себя много скандалов.

По словам Лещенко, нынешние Олимпийские игры ему не понравились.

«Во Франции сейчас происходит некрасивая история. Но я надеюсь, что люди увидят творящийся абсурд и поймут, насколько это всё низкопробно и не массово», — заявил он.

Ранее певец рассказывал, что не следит за спортивным событием. Напомним, Лев Лещенко является исполнителем песни «До свидания, Москва», которая звучала во время закрытия Олимпиады-80.

Ранее мы писали о том, что напугавший публику внешним видом Лев Лещенко рассказал о своем здоровье.