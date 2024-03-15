«Сложно угадать вкус общества»: Прохор Шаляпин оценил перезапуск «Фабрики звезд»

Певец Прохор Шаляпин оценил первые выпуски «Новой Фабрики звезд» и поделился своим мнением о перезапуске. Он отметил, что ему нравится сама идея возрождения проекта, так как он всегда поддерживает молодых вокалистов.

На телеканале ТНТ стартовала «Новая Фабрика звезд», и творческий дом уже покинули двое участников. 17 марта состоится третий отчетный концерт, на котором «фабриканты» представят авторские композиции и кавера. Однако в Сети о реалити отзываются в основном негативно. Многие зрители не довольны тем, что сделали из легендарного проекта нулевых. Критикуют и формат, и исполнителей, и членов жюри. Поэтому в беседе со «Страсти» музыкальный продюсер Павел Рудченко даже предрек шоу полный провал.

Тем не менее, в «Новую Фабрику звезд» верит Прохор Шаляпин, который сам прошел через эту «школу». Он признался, что всегда на стороне молодых талантов.

«Я всегда поддерживал и буду поддерживать любым способом через телевидение, используя любые ресурсы, поддерживать талантливую молодежь. «Новая Фабрика звезд» - замечательный шанс для молодых ребят показать себя и проявить. Как это получится – покажет время. Конечно, я думаю, что Сергей Жуков и Сергей Шнуров талантливые люди, добившиеся огромного успеха. Наверняка им есть, чему научить молодое поколение», - поделился артист со «Страсти».

Однако сказать точно, добьются ли успеха молодые «фабриканты», Прохор не смог. По его мнению, довольно сложно угодить современной аудитории.

«Я не знаю, смогут ли они повторить успех. Сложно угадать вкус общества. Наши «Фабрики» тоже смотрели не с одинаковыми высокими рейтингами – какие-то были более интересными для зрителей, какие-то менее. Но через три месяца мы увидим итог, насколько людям это зашло. Я всегда буду поддерживать молодых ребят. Уважаю идею Тины Канделаки возродить шоу», - рассказал Шаляпин.

Все о новой и старой «Фабрике звезд» читайте в материале на сайте «Страсти».