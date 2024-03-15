Музыкальный продюсер Рудченко предрек провал «Новой Фабрике звезд»

Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко предрек провал «Новой Фабрике звезд». По его мнению, перезапуск сильно уступает оригиналу и успеха у зрителей иметь не будет. Об это он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

3 марта на телеканале ТНТ стартовал новый сезон легендарного проекта нулевых. 17 «фабрикантов» начали свой путь к славе и уже продемонстрировали свои таланты на двух отчетных концертах. Первые выпуски оценил продюсер Рудченко. Однако они ему не пришлись по душе.

«Формат претерпел конкретные изменения. «Новая Фабрика звезд» вызывает большое количество вопросов. Действия, которые были предприняты в отношении трансформации этого проекта, мне кажется, приведут к значительно меньшим рейтингам, чем выдавала типовая «Фабрика звезд», - заявил продюсер.

По мнению критика, о перезапуске довольно быстро перестанут говорить, а участники не добьются того же успеха, что и «фабриканты» прошлых лет.

«Вызывают вопросы члены жюри, то, как все организовано, а также участники, которые являются детьми, племянниками тех, кто управляет телеканалом. Мне кажется, эта «Фабрика» может вызвать на первом этапе негодование со стороны общества. Я не ожидаю каких-то интересных музыкальных проектов, исходя из составов, которые представлены. А в дальнейшем, я считаю, этот проект очень быстро затихнет в информационном пространстве», - поделился Рудченко.

О том, чем же «Новая Фабрика звезд» отличается от оригинала, читайте в материале сайта «Страсти».