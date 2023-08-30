«Скоро секрет узнают все»: ясновидящая Саона о состоянии здоровья Татьяны Догилевой
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Совсем недавно в СМИ просочилась информация о том, что 66-летняя актриса Татьяна Догилева стала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Однако сообщать широкой публике о своем недуге артистка не торопится – чем именно она больна остается загадкой. Однако врач Юрий Серебрянский предположил, что Догилевой может понадобиться хирургическое вмешательство. Поговорили с тарологом, астрологом, ясновидящей Саоной о том, стоит ли артистке прислушиваться к мнению Серебрянского и ложиться под нож.
«Карты показывают, что операция сейчас может ухудшить состояние Татьяны. Те клетки, которые сейчас возбуждены и находятся в спящем состоянии, могут начать прогрессировать», - предполагает Саона.
По ее словам, именно по этой причине, со стороны карт, она бы не советовала сейчас проводить операцию. Лучше всего пройти полное обследование организма, поскольку он не должен быть в состоянии возбужденности перед хирургическим вмешательством. И только потом, как он успокоиться, принимать решение — планировать операцию или нет, считает ясновидящая.
На сегодня этого лучше не делать, так подсказывают мне карты. Также они ставят блок касательно ухудшения состояния актрисы. У Татьяны есть некая тайна, которую она тщательно скрывает. Есть большая вероятность, что скоро этот секрет узнают все. Новость не останется в стороне, как бы старательно ее не оберегали близкие и родные Догилевой.
Саона
Таролог, астролог, ясновидящая
К слову, Юрий Серебрянский также предположил, что, вероятнее всего, у Догилевой заболевание щитовидной железы со снижением функций, так называемый тиреоидит. Однако на это заявление актриса никак не отреагировала. Известно, что в данный момент она сильно набрала в весе и передвигается с тростью.
Ранее мы рассказывали о том, в каком состоянии сейчас пребывает певица Алла Пугачева и почему ей следует прислушаться к врачам, рекомендующим не увлекаться пластическими операциями. По словам Саоны, Примадонна сейчас переживает не самый лучший период в своей жизни. На чем ей следует сфокусироваться, чтобы прийти в себя, читайте в нашем материале.