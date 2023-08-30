«Скоро секрет узнают все»: ясновидящая Саона о состоянии здоровья Татьяны Догилевой

Совсем недавно в СМИ просочилась информация о том, что 66-летняя актриса Татьяна Догилева стала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Однако сообщать широкой публике о своем недуге артистка не торопится – чем именно она больна остается загадкой. Однако врач Юрий Серебрянский предположил, что Догилевой может понадобиться хирургическое вмешательство. Поговорили с тарологом, астрологом, ясновидящей Саоной о том, стоит ли артистке прислушиваться к мнению Серебрянского и ложиться под нож.

«Карты показывают, что операция сейчас может ухудшить состояние Татьяны. Те клетки, которые сейчас возбуждены и находятся в спящем состоянии, могут начать прогрессировать», - предполагает Саона.

По ее словам, именно по этой причине, со стороны карт, она бы не советовала сейчас проводить операцию. Лучше всего пройти полное обследование организма, поскольку он не должен быть в состоянии возбужденности перед хирургическим вмешательством. И только потом, как он успокоиться, принимать решение — планировать операцию или нет, считает ясновидящая.