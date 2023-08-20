Татьяне Догилевой порекомендовали сделать операцию

66-летняя Татьяна Догилева долгое время испытывает проблемы со здоровьем. Актриса тяжело болеет, что проявляется на качестве ее жизни: она набрала вес и не может передвигаться без трости.

Однако знаменитость держит в тайне свой диагноз. Врач Юрий Серебрянский предположил, что у Догилевой заболевание щитовидной железы со снижением функций, так называемый тиреоидит.

Специалист объяснил, что поклонникам и близких актрисы расстраиваться не нужно. Догилева должна сделать УЗИ и сдать анализы на гормоны. Операция может понадобиться, если заболевание перейдет в хроническую форму.

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