Сколько Александр Олешко получает за ведение мероприятий

Сайт «Страсти» выяснил, сколько получает Александр Олешко за ведение государственного мероприятия. Как оказалось, средний заработок артиста составляет 500 тысяч рублей.

На Госзакупках размещен договор за 29 ноября 2024 года. Заказчиком выступил Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова. За проведение творческого вечера в рамках открытия кинофестиваля «Artic open» Олешко заработал 470 тысяч.

Также в начале 2025 года Александр был приглашен для участия в концертном мероприятии Красноярского академического оркестра КГАУК в рамках Фестиваля Дмитрия Шостаковича. За свои услуги Олешко получил 537 тысячи.

Напомним, в 2025 году Олешко был удостоен звания народного артиста РФ. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов сообщил, что после присвоения звания гонорар артиста вырос в 3 раза. По словам Сергея, Александр пользуется спросом у заказчиков частных мероприятий.

