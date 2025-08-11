Роман с Гришаевой и скандал с отцовством: как живет Александр Олешко после тайной женитьбы
Александр Олешко стал известен благодаря роли олигарха в «Папиных дочках». Уже в 2007 году актер зарекомендовал себя как мастер комедийного жанра и обзавелся народной любовью. В последующие годы Олешко пробовал себя в пародиях, драмах, на ТВ — он не только принимал участие в различных шоу, но и вел программы на федеральных каналах. Тем самым Александр доказал, что он — универсальный артист, которому подвластна любая творческая деятельность. За свои профессиональные достижения Олешко был удостоен звания народного артиста РФ. Александр получил почетную награду в 2025 году.
Параллельно с карьерой Олешко строил личную жизнь, правда, втайне ото всех. Он не называл причин развода с первой женой и был лаконичен в скандале с внебрачной дочкой. Артист лишь произнес, что его хотели развести мошенники и посочувствовал ребенку, который не знает настоящего отца. Однако в 2023 году Александру удалось удивить публику, сделав признание о тайной женитьбе. Но, как и в прошлые разы, артист не стал вдаваться в подробности и раскрывать личность избранницы. Вдобавок ко всему Олешко сократил общение со СМИ и количество посещаемых мероприятий.
О том, как живет артист после тайной женитьбы, какой у него заработок и в чем секрет молодости нестареющего Александра Олешко, — рассказывает сайт «Страсти».
Творческий путь Александра Олешко
Александр родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Олешко с детства мечтал о сцене, публичности и жизни в Москве. Будучи школьником, он принимал участие в постановках и считался пионером-активистом
В начале 90-х артист, несмотря на возражения семьи, уехал в Москву и стал студентом Государственного циркового училища. В это время Александр уже делал первые шаги на ТВ и участвовал в различных проектах. После выпускного Олешко продолжил творческий путь в театральном институте имени Бориса Щукина под руководством Владимира Иванова.
Окончив Щукинское училище, Александр решил попробовать себя на театральной сцене. Он получил приглашение от худрука «Сатирикона» Константина Райкина, а Олег Ефремов звал его в МХТ имени Чехова. В итоге артист отверг их предложения и половину сезона провел в Театре Сатиры — Александру пришлось покинуть заведение из-за разногласий с руководством.
В 2000 году артист пришел в «Современник», где трудился под руководством Галины Волчек. Его дебют состоялся в спектакле «Вишневый сад» Антона Чехова.
Также он участвовал в постановках Театра имени Евгения Вахтангова. Артист получил первую серьезную награду, «Золотую чайку», благодаря роли в спектакле «Мадемуазель Нитуш».
Помимо театральной деятельности, Александр развивал карьеру в кино. После Щукинского училища он снимался в эпизодах, однако успех к нему пришел благодаря роли олигарха в «Папиных дочках». В дальнейшем в его фильмографии появились комедии «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией».
Также Олешко проявил себя как актер пародий — благодаря шоу «Большая разница» он показал десятки перевоплощений в звезд российского шоу-бизнеса.
С осени 2009 по начало 2017 года Олешко работал ведущим развлекательных передач и праздничных концертов на Первом канале. Затем Александр перешел на НТВ, где вел шоу «Ты супер! Танцы» и детскую программу «Устами младенца». В 2020 году, после завершения контракта, Олешко ушел с федерального канала.
В 2022 году Александр стал членом жюри музыкального шоу «Две звезды» и «Встречи выпускников» КВН. Через год зрители увидели его в числе участников седьмого сезона проекта «Три аккорда».
Чем Александр Олешко занимается сейчас
Артист продолжает появляться на экранах в роли ведущего и участника телепередач, а также актера сериалов. В апреле 2024 года Олешко снялся во втором сезоне ситкома «Папины дочки. Новые».
Также актер не забывает про театр. Весной 2024 года на сцене Вахтанговского театра он перевоплотился в Павла I. Спектакль был поставлен по исторической пьесе Дмитрия Мережковского.
В конце 2024 года был проведен «Хрустальный бал» в честь Олешко. Ведущей мероприятия стала Нонна Гришаева. Тогда на сцену поднялись артисты, работавшие с Александром в разные годы его карьеры, — Мария Аронова, Аглая Шиловская, Ксения Дежнева и многие другие.
В марте 2025 года Олешко было присвоено звание народного артиста РФ.
Как изменился заработок Александра Олешко после присвоения звания народного артиста РФ?
В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов сообщил, что заработок Александра Олешко увеличился в 3 раза после присвоения звания народного артиста РФ. По словам продюсера, артист пользуется спросом у заказчиков.
«Да, он востребован, корпоративы у него есть. Безусловно, присвоение звания народного артиста РФ повлияло на его заработок, который автоматически вырос раза в два-три», — высказался продюсер.
По словам Дворцова, в шоу-бизнесе никто не радуется чужим успехам из-за зависти. Так, например, Катя Лель столкнулась с критикой коллег после присвоения звания заслуженной артистки РФ. Но, несмотря на напряженные отношения в индустрии, коллеги с теплом относятся к Олешко и охотно соглашаются с ним сотрудничать.
«Это банальная зависть среди звезд, шоу-бизнес — мир акул. Ничего удивительного нет, что Катю Лель пытались съесть. А к Олешко очень хорошо относятся в индустрии. Александр — грамотный человек, профессионал своего дела. С ним всегда приятно работать, я об этом наслышан», — высказался продюсер.
Сергей не отрицает, что Олешко стал реже появляться на экранах. По его мнению, артист взял творческую паузу, чтобы с новыми силами вернуться на съемочную площадку.
«Скорее всего, он взял творческий перерыв. Такое бывает. Ему нужна перезагрузка. Но, думаю, что в новом сезоне мы увидим его на съемочных площадках нашей страны», — резюмировал Дворцов.
Сколько Александр Олешко получает за ведение мероприятий?
Также сайт «Страсти» выяснил, сколько получает Александр Олешко за ведение государственного мероприятия. Как оказалось, средний заработок артиста составляет 500 тысяч рублей.
На Госзакупках размещен договор за 29 ноября 2024 года. Заказчиком выступил Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова. За проведение творческого вечера в рамках открытия кинофестиваля «Artic open» Олешко заработал 470 тысяч.
Также в начале 2025 года Александр был приглашен для участия в концертном мероприятии Красноярского академического оркестра КГАУК в рамках Фестиваля Дмитрия Шостаковича. За свои услуги Олешко получил 537 тысячи.
Личная жизнь Александра Олешко
Артист познакомился с первой женой в Щукинском училище. По словам Александра, он не обращал внимания на Ольгу Белову до новогодней вечеринки, но, заметив ее в толпе, влюбился с первого взгляда.
Актеры поженились сразу после выпускного, однако их брак оказался недолгим. Супруги испытывали трудности в быту: им было тяжело ужиться из-за разных характеров. Прожив вместе 1,5 года, Александр и Ольга расстались по обоюдному согласию.
«Что было — осталось между нами. Напишите, прошла любовь, и все. Возможно, мы слишком хорошо друг друга знали, что-то между нами сломалось... Но мы остались друзьями. Сегодня у нас хорошие отношения», — цитирует Кp.ru слова Александра про развод с Ольгой.
В 2010 году в СМИ появились слухи о его романе с Нонной Гришаевой, коллегой по «Папиным дочкам». Артисты выходили вместе в свет, но не спешили опровергать новости. Вскоре знаменитостей стали поздравлять с тайной свадьбой, состоявшейся за границей. Тогда Олешко опроверг роман с коллегой, заявив, что между ними рабочие отношения.
В 2018 году артист угодил в скандал с внебрачным ребенком. После гастролей в Саратове Александру представили девочку, отцом которой он якобы являлся. Однако сам актер отрицал родство с ребенком и считал, что его хотели развести мошенники. По мнению Олешко, он не первый стал жертвой аферы с «внебрачными детьми». Александр был возмущен действиями злоумышленников, но пожалел девочку, незнакомой с настоящим отцом.
«Сейчас время такое: все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно. Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания. Я сразу ответил: «Спасибо большое, но я не ее отец», — цитирует 78.ru Олешко.
В марте 2023 года в интервью с Лерой Кудрявцевой артист проговорился, что давно женат. Александр не стал раскрывать ни имя супруги, ни ее возраст. Также он ушел от ответа на вопрос о детях.
«Приготовлением пищи в моем доме занимается жена. Довольно давно женат», — лаконично заявил Олешко в эфире шоу «Секрет на миллион».
Журналисты до сих пор не смогли выяснить, кем является жена Александра.
«Не домохозяйка и не светская львица»: с какой девушкой Александр Олешко мог отправиться в ЗАГС
Сваха Анна Осипова предположила, что супруга Олешко не является светской львицей и домохозяйкой. По мнению эксперта, актера могла покорить образованная девушка, которая имеет свое дело и схожие приоритеты с Александром.
«Рядом с ним я вижу легкую, умную, образованную леди с богатым внутренним миром, которая готова познать его многогранный характер, восхищаться им и иметь схожие жизненные приоритеты. Она — не домохозяйка и не светская львица. Она — женщина, которая точно имеет свое дело, свои увлечения, свою профессию. Которая может совмещать в себе и умение организовывать быт и домашнее пространство со вкусом, и способна выйти в свет в самом ослепительном образе, и быть поддерживающей фигурой в отношениях, и, безусловно, быть женственной и красивой, при этом, иметь внутренний стержень. Талантливые люди не могут быть простыми, понятными и среднестатистическими, возможно, за эти особенности мы их и любим. Так и спутница жизни Александра должна принимать его тонкую душевную организацию, всячески поддерживать в нем огонек новых открытий, а главное, любить его!» — высказалась сваха.
Также Осипова предположила, почему артист скрывает личную жизнь от публики. Анна считает, что у Олешко был трудный путь к славе, поэтому профессиональные достижения, а также их демонстрация, для него важнее, чем новость о женитьбе.
«Александр очень самоироничен, и на публике производит впечатление проще, чем является на самом деле. По сути, никто ничего не знает о его личной жизни и мне кажется, это объясняется тем, что путь на сцену для него был настолько сложным и тернистым, что тот результат, который Олешко имеет сейчас в профессии, значительно важнее для него, нежели полноценная семья. Александр – перфекционист в работе, и, уверена, что в частной жизни у него тоже все должно быть близко к идеалу. Олешко – актер недооцененный, который попал под стереотип «человека из телека с микрофоном». Очень трудно ломать представления публики о себе и доказывать, что как драматический артист он очень талантлив. Стоить вспомнить творческий путь Сергея Бурунова, которого тоже все воспринимали лишь через призму клоуна, а на деле он оказался гораздо глубже и интереснее, чем созданный им экранный образ», — резюмировала Осипова.
«Для людей уровня Александра это норма»: в чем секрет молодости нестареющего Олешко
Пользователи Сети не раз обсуждали внешность Александра Олешко. Подписчики заметили, что после съемок в «Папиных дочках» артист почти не изменился и все также молодо выглядит. В беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Дмитрий Зимин предположил, что Олешко не стареет из-за особенностей телосложения и регулярных тренировок. По мнению эксперта, артист не делал пластику для сохранения молодости.
«Александр Олешко — популярный актер. И естественно, для актера внешность необычайно важна. Он действительно хорошо выглядит и привлекает внимание. И с годами не сильно меняется. Каких-то явных следов хирургических вмешательств я не вижу. Надо отметить, что Александр невысокого роста, достаточно стройного телосложения. И вот эта конституциональная особенность, она дает возможность ему быть, таким достаточно элегантным, утонченным. Если сравнивать его последние фото с более ранними мы видим, что в последнее время Александр немного прибавил в весе и мышечной массе, видимо, занимается спортом. Даже небольшая прибавка дает дополнительный объем, а это признак молодости. То есть ткани немножко расправляются, становятся еще более напряженными. И за счет этого возникает ощущение гладкости и подтянутости. То, что он пользуется услугами косметолога, мне кажется, уже даже смешно говорить, потому что, для людей уровня Александра это норма. Но при этом его лицо не выглядит неестественным или надутым филлерами, а это значит, что у Александра хороший косметолог, который работает с качеством и здоровьем кожи», — резюмировал хирург.