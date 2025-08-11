Роман с Гришаевой и скандал с отцовством: как живет Александр Олешко после тайной женитьбы

Александр Олешко стал известен благодаря роли олигарха в «Папиных дочках». Уже в 2007 году актер зарекомендовал себя как мастер комедийного жанра и обзавелся народной любовью. В последующие годы Олешко пробовал себя в пародиях, драмах, на ТВ — он не только принимал участие в различных шоу, но и вел программы на федеральных каналах. Тем самым Александр доказал, что он — универсальный артист, которому подвластна любая творческая деятельность. За свои профессиональные достижения Олешко был удостоен звания народного артиста РФ. Александр получил почетную награду в 2025 году.

Параллельно с карьерой Олешко строил личную жизнь, правда, втайне ото всех. Он не называл причин развода с первой женой и был лаконичен в скандале с внебрачной дочкой. Артист лишь произнес, что его хотели развести мошенники и посочувствовал ребенку, который не знает настоящего отца. Однако в 2023 году Александру удалось удивить публику, сделав признание о тайной женитьбе. Но, как и в прошлые разы, артист не стал вдаваться в подробности и раскрывать личность избранницы. Вдобавок ко всему Олешко сократил общение со СМИ и количество посещаемых мероприятий.

Творческий путь Александра Олешко

Александр родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Олешко с детства мечтал о сцене, публичности и жизни в Москве. Будучи школьником, он принимал участие в постановках и считался пионером-активистом

В начале 90-х артист, несмотря на возражения семьи, уехал в Москву и стал студентом Государственного циркового училища. В это время Александр уже делал первые шаги на ТВ и участвовал в различных проектах. После выпускного Олешко продолжил творческий путь в театральном институте имени Бориса Щукина под руководством Владимира Иванова.

Окончив Щукинское училище, Александр решил попробовать себя на театральной сцене. Он получил приглашение от худрука «Сатирикона» Константина Райкина, а Олег Ефремов звал его в МХТ имени Чехова. В итоге артист отверг их предложения и половину сезона провел в Театре Сатиры — Александру пришлось покинуть заведение из-за разногласий с руководством.

В 2000 году артист пришел в «Современник», где трудился под руководством Галины Волчек. Его дебют состоялся в спектакле «Вишневый сад» Антона Чехова.

Также он участвовал в постановках Театра имени Евгения Вахтангова. Артист получил первую серьезную награду, «Золотую чайку», благодаря роли в спектакле «Мадемуазель Нитуш».

Помимо театральной деятельности, Александр развивал карьеру в кино. После Щукинского училища он снимался в эпизодах, однако успех к нему пришел благодаря роли олигарха в «Папиных дочках». В дальнейшем в его фильмографии появились комедии «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией».

Также Олешко проявил себя как актер пародий — благодаря шоу «Большая разница» он показал десятки перевоплощений в звезд российского шоу-бизнеса.

С осени 2009 по начало 2017 года Олешко работал ведущим развлекательных передач и праздничных концертов на Первом канале. Затем Александр перешел на НТВ, где вел шоу «Ты супер! Танцы» и детскую программу «Устами младенца». В 2020 году, после завершения контракта, Олешко ушел с федерального канала.

В 2022 году Александр стал членом жюри музыкального шоу «Две звезды» и «Встречи выпускников» КВН. Через год зрители увидели его в числе участников седьмого сезона проекта «Три аккорда».