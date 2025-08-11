Как изменился заработок Александра Олешко после присвоения звания народного артиста РФ

В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов сообщил, что заработок Александра Олешко увеличился в 3 раза после присвоения звания народного артиста РФ. По словам продюсера, артист пользуется спросом у заказчиков.

«Да, он востребован, корпоративы у него есть. Безусловно, присвоение звания народного артиста РФ повлияло на его заработок, который автоматически вырос раза в два-три», — высказался продюсер.

По словам Дворцова, в шоу-бизнесе никто не радуется чужим успехам из-за зависти. Так, например, Катя Лель столкнулась с критикой коллег после присвоения звания заслуженной артистки РФ. Но, несмотря на напряженные отношения в индустрии, коллеги с теплом относятся к Олешко и охотно соглашаются с ним сотрудничать.

«Это банальная зависть среди звезд, шоу-бизнес — мир акул. Ничего удивительного нет, что Катю Лель пытались съесть. А к Олешко очень хорошо относятся в индустрии. Александр — грамотный человек, профессионал своего дела. С ним всегда приятно работать, я об этом наслышан», — высказался продюсер.

Сергей не отрицает, что Олешко стал реже появляться на экранах. По его мнению, артист взял творческую паузу, чтобы с новыми силами вернуться на съемочную площадку.

«Скорее всего, он взял творческий перерыв. Такое бывает. Ему нужна перезагрузка. Но, думаю, что в новом сезоне мы увидим его на съемочных площадках нашей страны», — резюмировал Дворцов.

