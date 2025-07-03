Штраф в размере 20% от неуплаченной суммы: долг Хабиба Нурмагомедова может вырасти до 2,16 млн рублей
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 1,8 млн рублей. Однако, помимо долга, на спортсмена могут повесить штраф за его непогашение в размере 20% от суммы, заявила юрист Виктория Шабанова в беседе с сайтом «Страсти».
Из-за долга, по словам специалиста в области права, у бойца смешанных единоборств могут заблокировать счета. Налоговая вправе это сделать при задолженности от 10 тысяч рублей — причем автоматически. Также в таком случае идет речь о конфискации имущества в счет непогашенной суммы.
Какие штрафы могут наложить на него? Согласно ст. 122 НК РФ («Неуплата или неполная уплата сумм налога») — это 20% от неуплаченной суммы. То есть, при задолженности 1,8 млн рублей — будет почти 360 тысяч рублей. Но при этом, если налоговая в суде докажет факт умышленной неуплаты, то штраф может увеличиться до 40%. «Шутки» в виде неуплаты налогов не очень хороши, поэтому я рекомендую быстрее погасить долги.
Виктория Шабанова
Специалист по гражданским делам и банкротству, руководитель юридической компании "Шабанова и партнеры"
Ранее Нурмагомедов уже закрывал большой долг перед Федеральной налоговой системой (ФНС). Боец летом прошлого года задолжал 302 млн рублей.