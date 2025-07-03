Штраф в размере 20% от неуплаченной суммы: долг Хабиба Нурмагомедова может вырасти до 2,16 млн рублей

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 1,8 млн рублей. Однако, помимо долга, на спортсмена могут повесить штраф за его непогашение в размере 20% от суммы, заявила юрист Виктория Шабанова в беседе с сайтом «Страсти».

Из-за долга, по словам специалиста в области права, у бойца смешанных единоборств могут заблокировать счета. Налоговая вправе это сделать при задолженности от 10 тысяч рублей — причем автоматически. Также в таком случае идет речь о конфискации имущества в счет непогашенной суммы.