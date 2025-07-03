Ранее спортсмен закрыл долг в 302 млн: Хабибу Нурмагомедову выставили новый счет
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь оказался в поле зрения Федеральной налоговой системы (ФНС). У спортсмена появился новый долг, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Боец смешанных единоборств прежде имел проблемы с налоговой. В августе прошлого года ему выставили счет на 302 миллиона рублей. Хабиб закрыл его после того, как было возбуждено исполнительное производство и запрещены транзакции.
Нынешний долг, по информации журналистов, значительно меньше той суммы, что Нурмагомедов закрыл в прошлом августе. На данный момент времени боец должен 1,8 миллиона рублей.
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