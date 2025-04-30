Сергей Жорин: победа Жукова в суде обернется для Черкасова тяжелыми последствиями

Певец Сергей Жуков продолжает судебную тяжбу с генеральным директором издательства «Джем» Андреем Черкасовым. Исполнитель хочет вернуть права на песни группы «Руки вверх» после разбирательств, которые завершились проигрышем. Сейчас же ситуация складывается в пользу артиста благодаря новым обстоятельствам дела. Шансы Жукова на успешное восстановление прав выросли, а для Черкасова, между тем, возможны серьезные последствия, заявил сайту «Страсти» адвокат Сергей Жорин.

Изначально суд признал права Черкасова на фонограммы известной группы. У генерального директора были документы, подтверждающие это. Однако Сергей продолжил добиваться справедливости и, по данным Mk.ru, недавно Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ выявил фальсификации в представленных Андреем материалах. При этом Черкасов каждый раз представлял суду копии документов, тогда как оригинал он скрывал. По факту возможного нарушения уже ведется расследование сотрудниками правоохранительных органов.

Если суд признает документы Черкасова недействительными, то этом может привести к отмене блокировок контента и возвращению прав Жукову, заявил адвокат.