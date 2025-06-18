Семья Тиммы тоже имеет право: адвокат заявил, что Седокова может рассчитывать только на половину наследства
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Певица Анна Седокова, чей муж Янис Тимма умер зимой прошлого года, подала документы на вступление в наследство. Она сделала этот перед тем, как, вероятно, ее брачный договор с баскетболистом признают недействительным. В нем все имущество супругов закреплялось за Анной. Если документ аннулируют, то исполнительница рискует остаться ни с чем. Поэтому она намерена вступить в наследство как вдова. Сайт «Страсти» решил выяснить, на что в таком случае претендует звезда, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.
Анна Седокова, как пережившая супруга, по законодательству РФ имеет право на половину совместно нажитого имущества, а остальная половина — входит в наследственную массу. Согласно брачному договору, такая доля отсутствовала, в связи с чем, по словам адвоката, понятно желание семьи Тиммы оспорить соглашение между баскетболистом и певицей . По информации Telegram-канал Mash, Седокова, оформившая на себя все, успела продать часть имущества. Поэтому после аннулирования договора вдове придется выплатить семье погибшего баскетболиста половину его стоимости. Но чтобы избежать этого, Анна торопится вступить в наследство по закону РФ и оставить «свое» себе.
В случае признания брачного договора недействительным, имущество будет наследоваться в силу закона РФ, и родственники получат право на 1/2 от стоимости, в том числе, проданного имущества, поскольку фактически это доля почившего супруга Анны. Седокова разумно подала заявление на вступление в наследство, чтобы не пропустить срок. Безусловно, как законная жена, она будет претендовать на 1/2 и на долю совместно с остальными наследниками.
Александр Кудряшов
Адвокат Ленинградской палаты адвокатов, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Барсуков Милютин и партнеры»
Ранее сообщалось, что родственники Яниса Тиммы потребовали с Анны Седоковой 60 млн рублей. Это часть от той суммы, за которую певица продала общую с баскетболистом квартиру.