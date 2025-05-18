Требуют 60 млн рублей: на Анну Седокову обрушились новые неприятности

Родственники Яниса Тиммы потребовали с Анны Седоковой 60 млн рублей за квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юристы семьи Яниса Тиммы подготовили досудебную претензию в адрес бывшей жены баскетболиста Анны Седоковой. Они планируют получить 60 миллионов рублей за проданную в 2022 году квартиру в ЖК «Алые паруса». Сообщается, что на тот момент знаменитости были в браке, а значит имущество считается совместно-нажитым.

Стоимость продажи недвижимости составляла 150 миллионов рублей, но с Седоковой юристы попросили менее половины. Если деньги удастся получить, семья Тиммы планирует отдать 60 миллионов рублей на содержание сына баскетболиста от первого брака.

Сообщается, что адвокаты надеются на принятие мирового соглашения, которое отправили Седоковой.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова вернулась к привычной жизни после смерти экс-мужа.