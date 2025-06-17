Опасается остаться ни с чем: Анна Седокова срочно подала документы на наследство покойного мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство покойного супруга Яниса Тиммы. Об этом рассказала адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова.

Она узнала о действиях исполнительницы от нотариуса. По этому случаю Гаврилова записала небольшое видео, которым поделилась в Сети. В нем Маргарита также объяснила, почему Седокова так спешит со вступлением в наследство.

«Анна Владимировна Седокова понимает, осознает и страшится наступления тех последствий, что брачный договор, о котором я рассказывала, может быть отменен. А если она сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, она не получит вообще ничего», — объяснила адвокат.

Ранее Гаврилова рассказала, как тело покойного баскетболиста доставили на родину к родителям. По ее словам, мать потеряла сознание, когда увидела сына. Все дело в том, что из Москвы его отправили без одежды. Семья Тиммы винит в этом Анну Седокову.