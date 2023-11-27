Сара Окс рассказала, кто может занять место Аллы Пугачевой на отечественной эстраде

После отъезда Аллы Пугачевой за границу российские слушатели стали размышлять на тему того, кто займет место Примадонны и станет новой королевой отечественной эстрады. Сайт «Страсти» в большом интервью с певицей Сарой Окс поинтересовался, кого артистка могла бы поставить на место уехавшей звезды.

Так, по мнению исполнительницы, в настоящее время нет тех, кто мог бы составить конкуренцию Пугачевой и занять ее место в российском шоу-бизнесе. Подавляющая часть всех артистов — это недолговечные проекты, которые существуют за счет вливания денежных средств, считает Сара. Короли и королевы сейчас существуют только при наличии нужного бюджета.

«Создали проект. Выпустили несколько хитов. Проект гаснет. Матранг, Грибы, DJ Пилигрим, Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ), Нюша, Иван Дорн — каждое имя было громким. Но где они все сейчас? Таковы тенденции нового мира. Поэтому у нас короли и королевы — пока есть бюджет. Это не секрет», — заявила исполнительница.

Ранее Сара Окс в большом интервью для сайта «Страсти» рассказала, как проходила обучение вокалу у певца Сергея Пенкина. По словам девушки, артист не только дал ценные советы, но и угостил всех собравшихся фирменным блюдом.

*признан иноагентом на территории РФ