«С Оззи Осборном или Олегом Газмановым»: певица Зоя назвала артистов, с кем могла бы записать фит

Певица Ксения Руденко, известная под псевдонимом Зоя, однажды говорила, что хотела бы записать совместную композицию с Филиппом Киркоровым. Сайт «Страсти» в большом интервью с молодой исполнительницей попросил ее назвать имена артистов, с кем бы она еще хотела записать фит.

Что касается Киркорова, то, по словам Ксении, ей не хотелось бы эпатировать публику совместной работой. Наоборот, вопреки всем ожиданиям, певице хотелось бы выпустить с коллегой по цеху что-то более спокойное.

«Ой, не хочу эпатировать. Может быть, наоборот, что-то спокойное и максимально противоположное вопреки ожиданиям», — поделилась артистка.

Также Руденко хотела бы посотрудничать со звездой американской рокстоны Оззи Осборном. Однако Ксения допускает, что ее настроение может кардинальной измениться, и тогда на смену участнику группы Black Sabbath придет Олег Газманов.

«С Оззи Осборном. Но это сегодня, завтра мое мнение изменится и я захочу спеть с Олегом Газмановым или вообще не захочу петь ни с кем. Только с собой. Пока мне нравится это больше всего», — заявила Зоя.

Ранее Ксения рассказала, как к ее творчеству относятся родители. Отец исполнительницы, принимавший участие в чеченской кампании, восхищается песнями дочери.