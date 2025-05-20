«Бросать в начале пути — глупость»: певица Зоя рассказала о трудностях покорения Москвы и работе со Шнуровым

Умеренное бунтарство — так можно охарактеризовать солистку группы «Зоя» Ксению Руденко: веселую девчушку в компании и послушную дочь своих родителей. Сейчас клипы музыкального коллектива, который создал Сергей Шнуров, набирают миллионы просмотров в Сети и вызывают широкий общественный резонанс. Однако для будущей звезды городского романса из Краснодара все начиналось довольно скромно: с кавер-бэнда и съемной комнаты с тараканами в Москве. Об этом Ксения рассказала сайту «Страсти». Молодая артистка поделилась творческими планами на ближайшее будущее, мечтой выступить на одной сцене с Оззи Осборном и размышлениями о создании своей семьи.

— В одном из интервью вы говорили, что плохо пели в детстве и не проходили на музыкальные конкурсы. Почему в тот момент вы не бросили это занятие, что заставило вас идти дальше?

Это нормально, не обладать профессиональными навыками в детстве. Когда ты в начале пути, в стадии обучения. Не все получается сразу, я всегда любила музыку и пение, само собой я увлекалась все глубже и училась, росла. Делаю это по сей день, и, скорее всего, совершенствованию этого навыка нет предела в моей жизни. А бросать что-то, в самом начале пути, невыносимая глупость для любого дела.

— Какое выступление в то время, на ваш взгляд, было наиболее стрессовым или провальным?

Стрессовые выступления были все без исключения. Но ни одного провального. Я всегда получала удовольствие от пения, но не всегда могла выразить то, что хочу, в связи с отсутствием знаний и опыта, но в голове всегда слышала, как хочу звучать.

Песни группы «Ленинград», как и песни Зои, полны бунтарства и протеста. Ощущала ли вы похожее настроение ещё в детстве? Как складывались ваши отношения с родителями? Вы были трудным ребенком?

Я всегда была веселой девчушкой. Как ребенок для своих родителей — идеальной! Послушной и беспроблемной. Я могла буянить и баловаться в компании своих близких подруг, но в школе или перед родителями — никогда.

— Вы играли в рок-группе в подростковом возрасте. Кто из рок сцены тогда был для вас примером для подражания? Вам тогда нравилось творчество группировки «Ленинград»? Мечтали ли вы попасть в нее?

Я любила олд скул и всякое тяжелое металлическое музло. Led Zeppelin я буду любить всегда. Ленинград постучал в мои уши, когда мне было лет 17, я обожала и обожаю альбом «мат без электричества», считаю его гениальным явлением в мире русской музыки. Я не мечтала попасть, я всегда знала, что прикоснусь к «Ленинграду», только по-другому.

— Вы переехали из родного Краснодара в Москву. В интервью Стасу Ярушину вы рассказали, что в первое время было непросто и даже приходилось торговать пуховиками на рынке, чтобы обеспечить себя. Расскажите о том времени. Какими работами вам ещё, может быть, приходилось заниматься на пути к полноценному занятию музыкой?

Как и любой молодой приезжий музыкант в Москву с рюкзаком, я испытывала сложности финансовые, но в 20 лет для меня это было не важно. Куча энергии и, почему-то, уверенность, что все будет хорошо, давали сил. Я жила в съемной комнате с тараканами и считала пельмени, на сколько дней их хватит. Но знала, что это будет ненадолго и никогда не унывала от этого, я быстро нашла друзей. Было очень тогда весело.

— Затем вы стали солисткой кавер-бэнда. Какую композицию вы перепевали чаще всего, что пользовалась популярностью? Игры в кавер-бэнде достаточно, чтобы держаться на плаву в столице?

В каверах, мне кажется, и по сей день ничего не изменилось. Поют все то же, что пела я 10 лет назад. Все стандартно. Тина Тернер, Губин, Ленинград. На плаву — не знаю, у всех разные потребности. Но я попала в хороший коллектив тогда. У нас было много гастролей и работ.