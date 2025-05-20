«Бросать в начале пути — глупость»: певица Зоя рассказала о трудностях покорения Москвы и работе со Шнуровым
© личный архив Ксении Руденко
Умеренное бунтарство — так можно охарактеризовать солистку группы «Зоя» Ксению Руденко: веселую девчушку в компании и послушную дочь своих родителей. Сейчас клипы музыкального коллектива, который создал Сергей Шнуров, набирают миллионы просмотров в Сети и вызывают широкий общественный резонанс. Однако для будущей звезды городского романса из Краснодара все начиналось довольно скромно: с кавер-бэнда и съемной комнаты с тараканами в Москве. Об этом Ксения рассказала сайту «Страсти». Молодая артистка поделилась творческими планами на ближайшее будущее, мечтой выступить на одной сцене с Оззи Осборном и размышлениями о создании своей семьи.
— В одном из интервью вы говорили, что плохо пели в детстве и не проходили на музыкальные конкурсы. Почему в тот момент вы не бросили это занятие, что заставило вас идти дальше?
Это нормально, не обладать профессиональными навыками в детстве. Когда ты в начале пути, в стадии обучения. Не все получается сразу, я всегда любила музыку и пение, само собой я увлекалась все глубже и училась, росла. Делаю это по сей день, и, скорее всего, совершенствованию этого навыка нет предела в моей жизни. А бросать что-то, в самом начале пути, невыносимая глупость для любого дела.
— Какое выступление в то время, на ваш взгляд, было наиболее стрессовым или провальным?
Стрессовые выступления были все без исключения. Но ни одного провального. Я всегда получала удовольствие от пения, но не всегда могла выразить то, что хочу, в связи с отсутствием знаний и опыта, но в голове всегда слышала, как хочу звучать.
Песни группы «Ленинград», как и песни Зои, полны бунтарства и протеста. Ощущала ли вы похожее настроение ещё в детстве? Как складывались ваши отношения с родителями? Вы были трудным ребенком?
Я всегда была веселой девчушкой. Как ребенок для своих родителей — идеальной! Послушной и беспроблемной. Я могла буянить и баловаться в компании своих близких подруг, но в школе или перед родителями — никогда.
— Вы играли в рок-группе в подростковом возрасте. Кто из рок сцены тогда был для вас примером для подражания? Вам тогда нравилось творчество группировки «Ленинград»? Мечтали ли вы попасть в нее?
Я любила олд скул и всякое тяжелое металлическое музло. Led Zeppelin я буду любить всегда. Ленинград постучал в мои уши, когда мне было лет 17, я обожала и обожаю альбом «мат без электричества», считаю его гениальным явлением в мире русской музыки. Я не мечтала попасть, я всегда знала, что прикоснусь к «Ленинграду», только по-другому.
— Вы переехали из родного Краснодара в Москву. В интервью Стасу Ярушину вы рассказали, что в первое время было непросто и даже приходилось торговать пуховиками на рынке, чтобы обеспечить себя. Расскажите о том времени. Какими работами вам ещё, может быть, приходилось заниматься на пути к полноценному занятию музыкой?
Как и любой молодой приезжий музыкант в Москву с рюкзаком, я испытывала сложности финансовые, но в 20 лет для меня это было не важно. Куча энергии и, почему-то, уверенность, что все будет хорошо, давали сил. Я жила в съемной комнате с тараканами и считала пельмени, на сколько дней их хватит. Но знала, что это будет ненадолго и никогда не унывала от этого, я быстро нашла друзей. Было очень тогда весело.
— Затем вы стали солисткой кавер-бэнда. Какую композицию вы перепевали чаще всего, что пользовалась популярностью? Игры в кавер-бэнде достаточно, чтобы держаться на плаву в столице?
В каверах, мне кажется, и по сей день ничего не изменилось. Поют все то же, что пела я 10 лет назад. Все стандартно. Тина Тернер, Губин, Ленинград. На плаву — не знаю, у всех разные потребности. Но я попала в хороший коллектив тогда. У нас было много гастролей и работ.
— Ваш отец, согласно информации из Сети, принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, за что был награжден орденом Мужества и медалями. В Грозном он получил серьезное ранение, приведшее к инвалидности. В честь его друга и сослуживца Сергея Хрычева, геройски погибшего в Первой чеченской войне, названа краснодарская школа № 86. Ваш отец, судя по всему, мужчина старой и боевой закалки. Как он относится к вашему творчеству? Одобряет его или считает излишне провокационным?
Я попросила папу ответить на этот вопрос. Вот его слова: «Скажи им, что я восхищаюсь мастерством твоего исполнения, твоим талантом и профессионализмом, а уж формат песен может быть абсолютно разным! Это сцена! Ты актриса! И песни Зои и Ленинграда с радостью слушаются бойцами СВО».
— Как вы относитесь к критике, гневным комментариям в свой адрес?
Никак. Они для меня ничто.
— Ксения, мы заметили, что вы не афишируете подробности личной жизни. Вы сейчас целиком посвятили себя творчеству, или же вы привыкли не говорить об отношениях? Если ваше сердце не занято, то какие мужчины привлекают вас?
Считаю совершенно неуместным говорить о личном в своей творческой жизни. Я и в личной жизни редко говорю о личной жизни.
— Вы планируете обзавестись семьей? Мысли о детях еще не посещали вас?
Я пока сосредоточена полностью на карьере, это необходимые жертвы в начале пути. А я в начале пути.
— Чем вы занимаетесь в свободное от музыки и работы время? Смогли бы вы совмещать работу и семью?
У меня сейчас нет свободного времени от музыки.
— Судя по контенту в социальных сетях и вашему творчеству, вы весёлая и жизнерадостная девушка. В вашей жизни совсем нет грусти? Как вы остаетесь всегда в тонусе?
Я, как и любой человек, испытываю полный спектр чувств. И они не всегда радостные. В тонусе мне необходимо быть по роду деятельности, я всегда честна, но никогда не позволю себе крайне уйти в грусть, тем более на людях. Мое дело — сделать весело для людей. Это помогает и мне.
— Как произошло ваше знакомство с Сергеем Шнуровым? Что вас большего всего зацепило в нем? Почему он выделил вас среди других? В чем вы сошлись?
Мы познакомились на студии во время репетиции. Меня пригласил на сессию барабанщик, который на тот момент работал с Сергеем. Я, ничего не подозревая, не собираясь специально, приехала с гулькой и в спортивном костюме. А там Сергей Шнуров, я, конечно, офигела. Он сказал: «Пойдем, споем». Вот так до сих пор и поем.
— Проект Зоя — это ваш творческий с Сергеем союз, или же он занимается генерацией всего?
Проект «Зоя» — это проект Сергея Шнурова, а я в нем пою. Но у нас больше, чем творческое сотрудничество. Сергей Владимирович выступает в роли автора и генератора идей, создает музыкальные композиции, тексты и концепции, а моя роль заключается в интерпретации и исполнении этих произведений. Поэтому, мне кажется, проект является совместным, но с четким разделением ролей: Сергей как создатель, а я как исполнитель. Это позволяет объединить наши таланты и создать уникальный музыкальный продукт.
— В одном из интервью вы говорили, что хотели бы фит с Филиппом Киркоровым. Давайте пофантазируем — какой вы видите вашу совместную работу? Чем бы вы эпатировали слушателя/зрителя?
Ой, не хочу эпатировать. Может быть, наоборот, что-то спокойное и максимально противоположное вопреки ожиданиям.
— С кем еще из артистов вы бы хотели фит?
С Оззи Осборном. Но это сегодня, завтра мое мнение изменится и я захочу спеть с Олегом Газмановым или вообще не захочу петь ни с кем. Только с собой. Пока мне нравится это больше всего.
— До того, как стать частью «Ленинграда», вы спели дуэтом с Валерием Меладзе на шоу «Я вижу твой голос». Если бы он тоже предложил вам сотрудничество, как Шнуров, то кого бы вы выбрали?
Сергей Владимирович опередил всех, никаких «если бы».
— Вы выпустили два трека на английском языке. Вы хотели начать карьеру за рубежом или это просто проба пера?
Ой, это было очень давно. За меня выпустили треки мои друзья. Это скорее забава, нежели что-то серьезное.
— Скоро у вас должен выйти трек «ЖК». В ваших композициях вы затрагиваете темы социального неравенства, отношений и другие аспекты жизни общества. О чем будет эта песня?
Эта песня про женское счастье, наверное. Как говорит Сергей Владимирович, а я с ним согласна: «В наших широтах известен непреодолимый дефицит мужчин. Со времен советской песни: "Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят" — ситуация только ухудшилась. Вот и вынуждены наши женщины зачастую «ковать счастье своими руками». Брать, что плохо лежит, и пытаться из этого «козла» сделать «конфетку». Редко из этих союзов рождаются настоящие отношения, чаще мужчина останется тем же тюфяком, предметом интерьера, дополнением к телевизору. Вонючее, гадливое и неаккуратное домашнее животное, но такое привычное и даже любимое. Лежит он, как старый ковер, вроде и выкинуть надо, но как без него? В этих метаниях и сомнениях живет героиня нашей песни. Песни в жанре — кибер шансон!». А вообще пусть каждый поймет, как хочет.
— Какие у вас творческие планы на 2025 год? Чем планируете удивить/порадовать поклонников?
Новыми песнями, видео, концертами в разных городах. Совсем скоро состоится премьера новой песни Ленинграда и Зои — «Жигули». Я обожаю этот трек! Без преувеличения для меня это лучшая песня на свете. Исполнять лиричные песни — моя страсть, моя отдушина, способ поделиться своими чувствами с миром. Возможно, она не заставит вас вскочить и начать танцевать, но будьте уверены, ваша душа точно не останется равнодушной. «Жигули» — это именно та песня, которая проникает глубоко внутрь. Уверена, она найдет отклик в каждом сердечке, тронет и музыкой, и глубоким смыслом. Вообще нет каких-то необычных планов. Я хочу, чтобы наше творчество увидело и услышало как можно больше людей. Чтобы музыка дарила радость, вызывала улыбки и позволяла наслаждаться живым пением. Пусть наши песни станут источником позитива и вдохновения для каждого, кто их услышит.
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