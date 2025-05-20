«С радостью слушаются бойцами СВО»: отец певицы Зои раскрыл свое отношение к творчеству дочери

Отец певицы Ксении Руденко, выступающей под псевдонимом Зоя, восхищается творчеством дочери. Также он заявил, что песни молодой артистки пользуются популярность среди бойцов СВО.

Ксения рассказала об отношении отца к ее творчеству в интервью сайту «Страсти». Отец артистки — мужчина старой и боевой закалки, который принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Песни дочери восхищают ветерана кампании на Кавказе и, по его словам, воспринимаются с радостью частниками спецоперации на Украине.

«Я попросила папу ответить на этот вопрос. Вот его слова: «Скажи им, что я восхищаюсь мастерством твоего исполнения, твоим талантом и профессионализмом, а уж формат песен может быть абсолютно разным! Это сцена! Ты актриса! И песни Зои и Ленинграда с радостью слушаются бойцами СВО», — передала слова отца Ксения.

Ранее Зоя рассказала, как познакомилась с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Для молодой исполнительницы встреча с рок-звездой оказалась полной неожиданностью.