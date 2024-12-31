Роза Сябитова рассказала, где и как будет встречать Новый год. Об этом стало известно «Страстям».

Близится Новый год, знаменитости тоже готовятся встречать праздник. Сваха Роза Сябитова поделилась своими планами на 31 декабря со «Страстями».

По словам знаменитости, она каждый год старается встречать праздник в кругу родных.

«Отмечать буду дома с родными. Новый год для меня святой семейный праздник, и родные важнее всех дел», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Елена Блиновская сможет поздравить родных с Новым годом из СИЗО только по телефону в порядке общей очереди.

Мы также рассказывали о том, как Новый год планирует встретить певица Полина Гагарина.