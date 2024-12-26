Если разрешат: Блиновская сможет поздравить родных с Новым годом из СИЗО только по телефону

Блогер Елена Блиновская сможет поздравить родственников с Новым годом только по телефону и после разрешения администрации СИЗО. 26 декабря в Савеловском суде состоялось очередное слушание по ее делу, где был всего один свидетель – подруга «королевы марафонов». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщина остается в СИЗО и сможет лишь позвонить родным. Даже это доступно ей в порядке очереди и только с разрешения администрации.

На слушании появилась подруга Елены, которая проходила ее «марафон желаний». Другие не явились по причине болезней и предновогодней занятости. Адвокат блогера попросила суд не допрашивать Блиновскую.

Отмечается, что были рассмотрены 12 огромных коробок с банковской документации. Свидетель рассказала, что Елена помогла детям в Африке – купила им школьный автобус и перевела $60 000.

Новогодние праздники Блиновская проведет в СИЗО, а следующее слушание пройдет в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что суд отложил рассмотрение дела Алексея Блиновского и отправил запрос в Минобороны.