Певица Полина Гагарина раскрыла, как будет отмечать Новый год. Об этом сообщает Леди Mail.

Певица Полина Гагарина уже снялась в праздничных концертах, которые 31 декабря покажут по телевидению и в Сети. Знаменитость в одной из программ спела дуэтом с певицей MIRAVI песню Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте «Опять метель».

MIRAVI призналась, что для нее приглашение спеть дуэтом с Гагариной оказалось неожиданным.

«Я удивилась, когда со мной связалась Полина, потому что слушала ее песни еще во время своей учебы в Гнесинке. Уже тогда она была для меня невероятной по масштабу, недосягаемой звездой — и остается ею до сих пор», — рассказала певица.

Полина Гагарина сообщила, что на новогодних праздниках планирует работать, но и время семье она уделит.

«Я, как всегда, буду совмещать несовмещаемое. Поэтому сначала поработаю — в этот раз у меня пройдет два концерта в Москве, а потом успею к семье за праздничный стол», — заявила она.

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