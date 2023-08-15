«Реабилитация затянется»: к чему должна готовиться Лада Дэнс уже сейчас

С 5 августа певица Лада Дэнс находится в больнице под наблюдением врачей – артистка в районе Подольска попала в дорожно-транспортное происшествие. Известно, что она будет проходить реабилитацию по специальной программе. Кроме того, Лада Дэнс намерена потребовать 12 млн рублей от такси из-за аварии. Мы решили узнать у астролога Дмитрия Ваказова, удастся ли певице получить желанную сумму, почему она стала жертвой ДТП и как скоро ей удастся полностью восстановиться.

По словам астролога, аварию породило стечение нескольких обстоятельств. Во-первых, это петля Ретро Меркурия – он только вошел в неё 4 августа, это всегда связано с транспортом и коммуникациями (недопонимание, нервы, аварии, поломки, пробки). Во-вторых, остаточный шлейф от Полнолуния в Водолее – когда всё раздражает, эмоции на грани, ситуации всегда с ног на голову.

Также Дмитрий Вазаков призывает не упускать из виду водителя, который, возможно, не смог поставить на паузу желание доказать правоту, что категорически не рекомендовано делать в этот период во избежание рисков.

В-третьих, в день аварии был период холостой Луны с 4:00 до 7:00 утра, когда любую инициативу нужно было поставить на паузу, т.е. повременить с поездкой.

«Хочу напомнить, что Меркурий в теле человека отвечает за способность говорить, мыслить, обрабатывать информацию, это наш бортовой компьютер, отсюда отсылка к состоянию звезды о нарушении речи и травмы головы в целом», - поясняет астролог.

Ещё сейчас период ретроградный Венеры (Венера отвечает за красоту, гармонию, любовь и финансы). В период своей ретроградности она не терпит никаких вмешательств, тем более хирургических относительно красоты, поэтому можно наверняка сказать, что внешние изменения будут восприняты Ладой крайне нежелательно, и есть вероятность что это будет ещё исправляться, соответственно, период реабилитации затянется. Заживать все будет не так быстро, убежден специалист.