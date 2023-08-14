Пишут и звонят: неизвестные угрожают убить Ладу Дэнс после требования 12 миллионов с перевозчика
Адвокат Жорин подтвердил, что последние дни Ладе Дэнс пишут и звонят с угрозами.
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Певице Ладе Дэнс поступают угрозы – неизвестные обращаются к ней через соцсети и по телефону. Об этом рассказал ее адвокат Сергей Жорин.
Он сообщил, что «последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети». Жорин предупредил анонимов – писать подобные сообщения «опасно». Эксклюзивный комментарий разместил Пятый канал.
По словам адвоката, также были угрозы по телефону.
Издание опубликовало сообщение от неизвестного человека. В нем говорится, что певицу «найдут с перерезанным горлом», если она будет требовать с транспортной компании 12 млн рублей. «Мы тебя предупредили», - обратились к артистке в конце.
Напомним, певица попала в ДТП 5 августа. Она перенесла несколько операций.
Артистке предстоит большая реабилитация: для нее разработана специальная программа восстановления.
14 августа стало известно о третьей операции у певицы. Перед хирургическим вмешательством она произнесла строчки из песни, написанной два года назад.