Пишут и звонят: неизвестные угрожают убить Ладу Дэнс после требования 12 миллионов с перевозчика

Певице Ладе Дэнс поступают угрозы – неизвестные обращаются к ней через соцсети и по телефону. Об этом рассказал ее адвокат Сергей Жорин.

Он сообщил, что «последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети». Жорин предупредил анонимов – писать подобные сообщения «опасно». Эксклюзивный комментарий разместил Пятый канал.

По словам адвоката, также были угрозы по телефону.

Издание опубликовало сообщение от неизвестного человека. В нем говорится, что певицу «найдут с перерезанным горлом», если она будет требовать с транспортной компании 12 млн рублей. «Мы тебя предупредили», - обратились к артистке в конце.

Напомним, певица попала в ДТП 5 августа. Она перенесла несколько операций.

Артистке предстоит большая реабилитация: для нее разработана специальная программа восстановления.

14 августа стало известно о третьей операции у певицы. Перед хирургическим вмешательством она произнесла строчки из песни, написанной два года назад.