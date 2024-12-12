Раскрыт гонорар переехавшего в США Алексея Воробьева

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца Алексея Воробьева, который продолжительное время живет в США. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался Дворцов, после отъезда из РФ музыкант стал значительно реже давать выступления, вследствие чего любой редкий концерт Воробьева в родной стране обходится заказчикам во внушительную сумму.

«Я хочу сказать, что он крайне редкий гость в России вообще. Он же сейчас живет в Лос-Анджелесе, поэтому из-за редких визитов гонорар у него достигает от 7 до 9 млн рублей за одно выступление. Его безумно рады видеть в РФ, он любимчик всех девочек», - поделился медиаменеджер.

В июле Воробьев рассказал, что ему было непросто построить карьеру за границей. Артист приехал в США, не зная языка, и заключил музыкальный контракт с влиятельным продюсером, который работал с Леди Гагой. По словам Воробьева, он упорно и долго работал, прежде чем достичь первых успехов.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл, за какую сумму Потап и Настя Каменских готовы выступить перед россиянами.