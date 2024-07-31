«Ты никто и звать тебя никак»: Алексей Воробьев высказался о работе в Голливуде

Алексей Воробьев рассказал о сложностях в работы в Голливуде.

Исполнитель хита «Сумасшедшая» поделился, что ему было нелегко построить карьеру за границей. Однажды он принял решение о переезде в Америку ради подписания контракта с известным западным продюсером, работающим на тот момент с Леди Гагой. Певец пошел на этот импульсивный поступок ради славы, о которой всегда мечтал.

По словам Воробьева, ему было сложно адаптироваться в другой стране, не зная английского языка в идеале. Он хотел всеми силами добиться такой же популярности, которую получил в России. По этой причине артисту пришлось долго и упорно работать, чтобы добиться каких-то результатов. В тот самый момент он и перенес серьезные проблемы со здоровьем в виде инсульта.

«Не каждый психологически способен, уже добившись чего-то, став кем-то, вдруг опять оказаться в ситуации, когда ты есть никто и звать тебя никак. Когда у меня вроде все получилось, проходит год, у меня инсульт, я — овощ. Вот такое начало великолепной мировой карьеры. Но русские не сдаются!» — заявил Алексей в эфире шоу «УТРО. ТНТ».

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