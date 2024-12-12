«Гонорар в 2 раза меньше прежнего»: за какую сумму Потап и Каменских готовы выступить перед россиянами

Артисты Потап и Настя Каменских раньше были очень популярны в России. Они принимали участие в премиях, давали концерты и гастролировали по стране. Однако после начала СВО они уехали и отказались от выступлений в РФ. Что сейчас происходит с их заработками и за какую сумму они могут быть готовы дать шоу для русских заказчиков — порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, в последние годы Потап демонстрировал себя с плохой стороны, из-за чего лишился большой части поклонников. Один из последних скандалов с участием певца произошел после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, когда он вместо соболезнований посмеялся над ее кончиной.

«Потап конченый человек, потому что, когда умерла Настя Заворотнюк, он просто попрыгал, условно говоря, на ее костях. Он лицемер, ищет везде выгоду. И сейчас в России его никто не ждет», - заявил Дворцов.

Продюсер отметил, что до СВО публика любила этот дуэт. Им платили хорошие гонорары. А сейчас их заработки резко сократились. Из-за этого есть вероятность, что они могут сильно понизить ценник, если им будут предлагать корпоратив для россиян.

«В России они выступали за хорошую сумму. Получали около 5-6 млн рублей за концерт. Я думаю, что сейчас они готовы выступать за гонорар в 2 раза меньше прежнего. Каждый уехавший артист берет меньше. То есть это примерно 2 млн рублей», - поделился продюсер.

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