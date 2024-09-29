«Работают»: Владимир Пресняков после слухов о разводе сына Никиты заявил, что ждет внуков

Напомним, в 2017 году сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита женился на модели Алене Красновой. В 2022 году пара переехала жить в США, а летом 2024 года девушка вернулась в Россию. После этого продюсер Леонид Дзюник заявил, что в семье Аллы Пугачевой могли произойти серьезные изменения. Он предположил, что Никита Пресняков развелся. Но подозрения фанатов не подтвердились.

В конце сентября Никита Пресняков приехал на концерт Орбакайте в Майами. Соответствующая публикация появилась в микроблоге артистки.