«Работают»: Владимир Пресняков после слухов о разводе сына Никиты заявил, что ждет внуков
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Певец Владимир Пресняков посетил большой фестиваль «Удачные песни» в Live Арене и признался журналистам, что очень ждет появления внуков. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Сам жду. Работают. Жду. Для меня это в приоритете. Вообще, дети – это самое важное, что может быть», - сказал Пресняков.
Таким образом, исполнитель хита «Аэропорты» окончательно развеял слухи о возможном разводе проживающего в США старшего сына Никиты Преснякова.
Напомним, в 2017 году сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита женился на модели Алене Красновой. В 2022 году пара переехала жить в США, а летом 2024 года девушка вернулась в Россию. После этого продюсер Леонид Дзюник заявил, что в семье Аллы Пугачевой могли произойти серьезные изменения. Он предположил, что Никита Пресняков развелся. Но подозрения фанатов не подтвердились.
В конце сентября Никита Пресняков приехал на концерт Орбакайте в Майами. Соответствующая публикация появилась в микроблоге артистки.