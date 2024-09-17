«Он был женат»: экс-продюсер Киркорова случайно сообщил о разводе Никиты Преснякова

Бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник заявил, что в семье Аллы Пугачевой могли произойти серьезные изменения. Он предположил, что уехавший в США старший внук певицы Никита Пресняков развелся с женой, моделью Аленой Красновой.

«Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты», — сообщил Дзюник в беседе с NEWS.ru.

При этом сам Пресняков хранит молчание. Не намекала на расставание и его избранница Алена. Пара поженилась в 2017 году и сейчас проживает в США.

Летом 2024 года внук Пугачевой вернулся в Россию. По некоторым данным, певец прилетел ради осмотра у врачей, так как много лет страдает от полипов в желчном пузыре. В США лечение и обследования стоят дорого, поэтому он занимается своим здоровьем в Москве.

Ранее мать Преснякова певица Кристина Орбакайте рассказала, что Никита «многим пожертвовал» после отъезда из России.

Сообщалось также, что в мае Никита Пресняков вместе с женой посетили «голый» день рождения актрисы фильмов для взрослых Евы Эльфи в США.