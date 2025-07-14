«Отдыха почти нет, ты всегда на работе»: моряк о самом тяжелом и самом приятном на службе в Арктике

Работа в Арктике, безусловно, представляет собой тяжелый труд. Но даже в таких суровых условиях есть свои приятные моменты. О них сайту «Страсти» рассказал моряк 1-го класса Владислав.

По словам члена экипажа танкера, во время рейсов по Арктике приходится работать круглосуточно. Это очень сильно изматывает. Кроме того, делают ситуацию сложнее опасные климатические условия, несмотря на которые нужно трудиться.

«Самое тяжелое — это постоянная усталость, связанная с круглосуточной работой. То есть, отдыха почти нет, ты всегда на работе. Еще сложно привыкнуть к низким температурам и отсутствию привычных удобств быта», — рассказал Владислав.

Но также в работе моряком в Арктике есть свои положительные моменты. Один из них — это возвращение к семье с корабля.

«Зато приятно осознавать, что участвуешь в важном деле, чувствуешь себя частью большой команды и живешь интересной жизнью. А момент, когда приезжает твой сменщик и ты понимаешь, что скоро увидишь свою семью — это, наверное, самое лучшее. На втором месте по приятности день, когда выдают заработную плату», — заявил моряк.

Ранее Владислав рассказал, какие угрозы подстерегают корабль во время странствия по Арктике. Самым опасным он считает пожар на судне.