Продюсер раскрыл гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары экс-солистов группы Smash Сергея Лазарева и Влада Топалова. Его слова приводит сайт «Страсти».

«У Лазарева гонорар 2 млн рублей за концерт. Не могу сказать, что в райдере — зависит от его предпочтений. Сережа очень тактичный, добрый, очень открытый к своим поклонникам, его очень любят. Он является одним из сильнейших артистов на российской эстраде», — поделился медиаменеджер.

Дворцов отметил, что сейчас заработки Топалова по сравнению с его коллегой по Smash упали. Продюсер также связал падение популярности исполнителя с его редкими выходами в свет.

«У них разница в гонорарах, ну, может быть, от 500 тысяч до 1 млн рублей. Вот Влад сейчас менее востребован, чем Лазарев, потому что он реально появляется реже, меньше на светских мероприятиях и телевидении бывает. От этого, соответственно, тоже много что зависит», — высказался шоумен.

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