«Минимизировал свои появления на публике»: куда пропал и сколько зарабатывает Паша Техник

Рэпер Паша Техник в последнее время ушел в тень. После скандала с наркотиками он попытался возобновить концертную деятельность, но его выступления в Казани и Челябинске сорвались из-за того, что артист был в нетрезвом состоянии. Что сейчас происходит с исполнителем и сколько он зарабатывает – узнал портал «Страсти».

По словам продюсера Сергея Дворцова, Техник действительно практически перестал появляться на публике. Также он сократил выступления на сцене. Дворцов отметил, что связано это может быть с психологическим состоянием Паши. Не исключено, что после восстановления он вернется с новинками в творчестве.

«Он сейчас на самом деле почти не делает творчества и не появляется нигде, минимизировал свои появления на публике. Вообще очень как-то странно. Ну, как правило, уходят или из-за депрессии, или перед так называемым взрывом творческого начала», - поделился продюсер.

Что касается гонораров, то ценник у Техника небольшой. Несмотря на то, что рэпер уже давно выпускает треки, за выступления по меркам шоу-бизнеса он получает мало.

«Если у него и случается концерт, то берет он от 300 тысяч рублей всего лишь в Москве. Соответственно, в других городах гонорар до миллиона рублей может доходить», - рассказал продюсер Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Ани Лорак.