«Люди на них мало ходят»: раскрыт гонорар рок-группы «Алиса»

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл гонорар группы «Алиса». Он также высказался о том, популярны ли артисты на данный момент.

Напомним, что коллектив перенес на апрель концерты сразу в трех российских городах. Решение было принято из-за низких продаж билетов.

«В свое время они были популярны. Но на сегодняшний день, я уверен, что они уже не популярны. Что они есть, что их нет. Заказывают и не заказывают. Я даже не удивлен, что билеты не продались. Люди на них мало ходят», – высказался продюсер Дворцов.

Сергей допустил, что перенос концертов не решит проблему «Алисы».

«Гонорар у них от 350 тыс. рублей для заказа на корпоратив, свадьбу, мероприятие», – заявил Дворцов.

Ранее музыкальный продюсер прокомментировал высказывание группы «Алиса» в адрес фанатов. Они написали, что подумают, стоит ли им приезжать с туром, так как билеты плохо раскупаются.

Продюсер отметил, что всем публичным людям надо думать о том, что они говорят. Ведь каждое слово имеет вес. Высказывание о фанатах Дворцов назвал большим минусом для «Алисы».

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