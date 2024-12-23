Продюсер раскрыл гонорар Юлианны Карауловой

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар финалистки «Фабрики звезд-5» Юлианны Карауловой за одно выступление. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Сейчас гонорары Юлианы соcтавляют 700 тысяч рублей. После ее появления в качестве ведущей в передаче «Кто хочет стать миллионером?», думаю, подняла цены раза в два», - поделился медиаменеджер

Напомним, в мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

Дибров призвал поклонников проекта «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать новую ведущую Юлианну Караулову. По его мнению, со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

Ранее Юлианна Караулова оправдалась за поведение в шоу «Голос.Дети».

Также Юлианна Караулова рассказала, что контракт с Максимом Фадеевым сорвал ее съемки в «Счастливы вместе».