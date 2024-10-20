Караулова заявила, что контракт с Фадеевым сорвал ее съемки в «Счастливы вместе». Об этом она рассказала в «Шоу Воли».

Юлианна Караулова призналась, что могла исполнить роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе». По словам знаменитости, когда ей было 17 лет, она успешно прошла кастинг.

«Им нравилось, что у меня был бэкграунд „Фабрики звезд“, мы договорились, что я спою песню к сериалу, но меня не отпустили», — рассказала она.

Караулова объяснила, что продюсерский центр Максима Фадеева, с которым у нее тогда был действующий договор, запретил принимать участие в съемках сериала.

«У меня контракт был с Максимом Фадеевым. Я дико плакала, очень расстраивалась, мне казалось, что это конец. Потом меня не пустили еще на одну съемку», — вспомнила она.

Певица рассказала, что в тот период Максима Фадеева не было в России и о ситуации он не знал. По словам знаменитости, к отказам были причастны другие сотрудники продюсерского центра.

Ранее мы писали о том, что Максим Фадеев поругался с Глюкозой 9 лет назад из-за мультика для сына Саввы.