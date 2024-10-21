«Не помню, значит не было»: Юлианна Караулова оправдалась за поведение в шоу «Голос.Дети»

Юлианне Карауловой пришлось оправдываться за поведение в шоу «Голос.Дети». Об этом она рассказала в «Шоу Воли».

Некоторые телезрители раскритиковали певицу Юлианну Караулову за ее острые комментарии участникам шоу «Голос.Дети». По словам Павла Воли, Караулова некоторым конкурсантам говорила, что те не попадают в ноты и не имеют харизмы.

Впрочем, певица нашла, что ответить на эти обвинения.

«Я такого не говорила! Я допускаю, что я могла сказать: „Не верю вам“. Про ноты тоже могла говорить, но не в такой категоричной формулировке, но нет харизмы — я точно такого не говорила. Может быть, это мне говорили. Не помню, значит не было», — заявила она.

Караулова объяснила, что с пониманием относилась к каждому участнику шоу, так как сама когда-то переживала из-за подобных конкурсов.

«Мы старались делать акценты на каких-то положительных моментах, потому что на самом деле я, как человек, которому достаточно много отказывали в свое время, знаю, о чем говорю», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что контракт с Фадеевым сорвал съемки Карауловой в «Счастливы вместе».