Продюсер раскрыл гонорар Стаса Пьехи

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар гонорары певца Стаса Пьехи. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как рассказал медиаменеджер, музыкант получает от 2,5 млн рублей за одно выступление.

«У Стаса один корпоратив стоит от 2,5 млн рулей — это гонорар именно по Москве. Заказывают часто, несмотря ни на что. Он востребован был и остается. Не думаю, что у него пик карьеры позади, как раз-таки у Пьехи новые хиты сейчас зарождаются. И я полагаю, что как раз-таки можно сказать, что и творческая перетрансформация у него происходит. Поэтому у него все хорошо в этом плане», — поделился продюсер.

Ранее мы писали, что Стас Пьеха бесплатно отдал билеты на свой концерт семьям участников СВО.

Также Сергей Дворцов раскрыл гонорар и райдер певицы Бьянки.