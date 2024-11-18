«Девочка сама себе на уме, очень высокомерная»: продюсер раскрыл гонорар и райдер певицы Бьянки

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица Бьянка просит 4 млн рублей за один частный концерт. Кроме того, заказчики обязаны соблюдать требования артистки, указанные в райдере. Подробности эксперт раскрыл в беседе с порталом «Страсти».

По словам Дворцова, Бьянку сейчас активно приглашают на корпоративы. Несмотря на то, что на некоторое время певица пропадала из медиапространства, она смогла вернуть популярность. Аудитория у нее в основном молодая.

«Гонорар за один частный концерт Бьянки составляет 4 млн рублей. Она востребована сейчас, конечно, потому что молодежь ее любит», - заявил Сергей Дворцов.

После участия артистки в шоу «Звезды в джунглях» у многих ее поклонников сложилось впечатление, что она довольно скандальная. Дело в том, что она попала в любовный треугольник с Natan и Лерчек. И, как отметил Дворцов, в светской тусовке у нее действительно небезупречная репутация. Однако ничего сверхнегативного о ней не говорят. Концерты она отрабатывает хорошо.

«Девочка сама себе на уме, очень такая высокомерная, но внутренних деталей я не скажу, потому что мы с ней не сотрудничали. Со слов коллег она вот такая. У нее есть в райдере алкоголь, это понятно. Также она любит красную рыбу, морепродукты, какие-то такие вещи», - пояснил продюсер.

Ранее стало известно, что Бьянку экстренно госпитализировали и прооперировали.