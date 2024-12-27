«Остался без работы»: продюсер высказался об ушедшем в тень Меладзе

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, пользуется ли спросом среди организаторов новогодних мероприятий певец Валерий Меладзе. Его слова приводит сайт «Страсти».

Недавно экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выложила в микроблоге видео, на котором также можно заметить отрастившего неопрятную бороду Валерия Меладзе. По мнению медиаменеджера, подобный внешний вид исполнителя свидетельствует об отсутствии у него работы на новогодних корпоративах.

«Я даже не удивлен внешним видом Валеры. Почему? Потому что я полагаю, что он хотел оправдать себя или свои какие-то надежды на нас, а потом поехать гастролировать по Российской Федерации, но у него ничего не вышло. По крайней мере, пока что внешний вид однозначно свидетельствует о том, что он остался без работы на новогоднюю ночь, на новогодние праздники. Поэтому он уже записывает какие-то рилсы, смешные видеоролики. Ну, дабы привлечь какое-то внимание», — поделился Дворцов.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал лишить гражданства России Ахеджакову, Меладзе и Боню.