Раскрыты имена любимых артистов олигархов: кого чаще всего заказывают на корпоративы в России

Новогодние праздники – любимое время для многих артистов, так как начинается пора корпоративов. Однако некоторые из певцов получают больше заказов с Рублевки, чем другие их коллеги. Их имена назвал продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

По словам музыкального эксперта, любимчики у российских олигархов действительно есть. Это довольно популярные исполнители – Григорий Лепс, Дима Билан и Николай Басков.

«Это для них те самые артисты, которые, так сказать, западают в душу своими песнями. Стоимость таких певцов от 3-5 миллионов и выше за концерт», - поделился Дворцов.

Что касается любимых певиц среди олигархов, то тут в списке числятся Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймбрери. Продюсер отметил, что они получают много заказов от миллионеров. Впрочем, гонорары их немного скромнее, чем у коллег-мужчин.

«Ну, девочки немного меньше [получают], чем Билан и Лепс», - отметил Сергей Дворцов.

Напомним, что о разных зарплатах для мужчин и женщин ранее уже говорила Агата Муцениеце. Она подчеркивала, что в кинематографе самая востребованная актриса всегда будет получать меньше, чем самый популярный актер. И Дворцов подтвердил, что в шоу-бизнесе все то же самое.

Ранее Прохор Шаляпин раскрыл свой гонорар за новогодний корпоратив.