Продюсер раскрыл гонорар пропавшей из медиаполя певицы Светы

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар популярной на рубеже 1990-х и 2000-х певицы Светы. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению медиаменеджера, исполнительница хита «Что мне делать?» пропала из медийного поля из-за семейных обстоятельств.

«Какие-то семейные ценности, я так понимаю, заставили это ее сделать. Обстоятельства, безусловно, которые порой сильнее нас. Ну и соответствующие какие-то проблемы, нюансы, из-за которых пришлось немного карьеру поставить под вопрос», — поделился продюсер.

Помимо этого, Дворцов рассказал о расценках артистки на выступления в Москве.

«У нее достаточно хорошие расценки. То есть там от 500−700 тысяч рублей за концерт в Москве, если это не корпоратив. Там буквально минут 20−30 минут она может спокойно выступить. Еще мы можем наблюдать, возможно, ее в капустниках для артистов», — заявил он.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар за одно выступление певицы Линды.

Также стали известны гонорары певицы Нюши за выступления на новогодних корпоративах.